IS eist aanslag kerk in Caïro op: 10 doden

Bij een aanval op een koptische kerk in Helwan, ten zuiden van Cairo, zijn vandaag tien doden gevallen. Dat schrijft de BBC. Daarnaast vielen ook twee doden bij een tweede aanval op kopten. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist.

De eerste aanval was gericht op een koptische kerk in het zuiden van Cairo. Twee terroristen wilden de kerk bestormen, maar de politie kreeg hen in de gaten en probeerde de aanvallers nog te stoppen.

Bij de doden zouden drie politieagenten zijn, schrijft de BBC. Daarnaast zouden ook verschillende mensen gewond zijn geraakt. Eén schutter kon ontsnappen, maar zou daarna opgepakt zijn. De man had wapens, ammunitie en een bom bij zich. De andere schutter zou zijn doodgeschoten. Het is onduidelijk of hij bij de tien doden werd geteld.

Tweede aanval

Ongeveer een uur later vond ook een aanval plaats op een winkel die in handen was van kopten. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Het is voorlopig nog niet duidelijk welke link er tussen de twee aanvallen is.

De christelijke minderheid in Egypte, de kopten, is het voorbije jaar al vaak het doelwit geweest van bloedige aanslagen. In mei kwamen zeker 26 mensen om het leven bij een aanval op een bus met kopten die onderweg waren naar een klooster. Het merendeel daarvan is opgeëist door Islamitische Staat (IS). Ook deze aanvallen werden opgeëist door IS.

Trump veroordeelt

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gebeld met zijn Egyptische collega Al-Sisi en de aanslag veroordeeld.