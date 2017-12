IS eist aanslag Kaboel op

Zeker veertig mensen zijn om het leven gekomen en minstens dertig anderen raakten gewond bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. De aanslag werd gepleegd in een gebouw waar culturele en religieuze organisaties zitten. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) eist de aanslag op.

Over het aantal slachtoffers is nog discussie. Volgens lokale bronnen gaat het om veertig doden. De Afghaanse politie spreekt over 25 doden, zegt persagentschap AP. Volgens lokale media waren er op het moment van de aanslag verschillende studenten aanwezig in de kantoren omdat er een panelgesprek plaatsvond.

De baas van de 'Afghan Press', het mediagedeelte van de sjiitische organisatie, vertelt aan de BBC dat er tientallen lichamen naar buiten werden gedragen en dat er nog tientallen meer naar ziekenhuizen werden overgebracht.

Kamikaze

Het is niet de eerste aanslag van IS in het land. De afgelopen maanden heeft de terreurgroep verschillende aanvallen gepleegd op sjiitische doelwitten in Afghanistan.

De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt aan nieuwszender BBC dat de zelfmoordaanslag gevolgd werd door twee andere explosies in de omgeving.