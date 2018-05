Eigen bitcoin voor moslims

De eerste cryptomunt voor moslims is een feit: de ‘onegram’. Doorgaans is een virtuele munt volgens de sharia, de islamitische wet, verboden, maar de nieuwe munt heeft dat kunnen omzeilen. Het bedrijf dat de 'onegram' lanceerde, heeft ondertussen al voor tientallen miljoenen euro’s aan cryptomunten uitgegeven.

De sharia verbiedt het geven of ontvangen van rente en moslims kunnen enkel handelen in tastbare goederen. Daarom zijn virtuele munten als bitcoin en monero doorgaans een probleem: ze hebben geen reële waarde en er wordt constant mee gespeculeerd.

Sluipweg

De 'onegram' is ontworpen door een start-up in Dubai. Door blockchaintechnologie, een techniek die veilige transacties mogelijk maakt zonder bank of tussenpersoon, kan de 'onegram' wél verhandeld worden door moslims. Tegenover elke uitgegeven munt staat minimaal een gram goud veilig opgeborgen een kluis. Zo wordt het speculeren beperkt.

Tegenstanders

Toch aanvaardt niet iedereen in de moslimwereld de 'onegram'. Islamitische rechtsgeleerden hebben zich al uitgelaten tegen andere virtuele munten. Shawki Allam, de religiueze leider van Egypte, zei dat de bitcoin “het risico op fraude, gebrek aan kennis en bedrog verhoogt”.