Eiffeltoren dicht door sneeuwval

De Eiffeltoren in de Franse hoofdstad Parijs is vanwege de zware sneeuwval gesloten voor bezoekers. Het is niet bekend hoelang de toren dicht blijft. De sneeuwval had daarnaast ook zijn effect op de files: deze avond stond er meer dan 700 kilometer file in en rond Parijs, een nieuw record.

Vorige week kreeg de hoofdstad nog te kampen met overstromingen omdat het waterpeil van de Seine uitzonderlijk hoog stond. Nu stuurt het weer opnieuw de dagelijkse gang van zaken in de war. De hevige sneeuwval leidde tot immense files op de weg en ook het openbaar vervoer ondervond problemen.

Door de sneeuwoverlast moest ook de Eiffeltoren gesloten worden voor het publiek. Er kan namelijk geen strooizout gebruikt worden omdat het zout de metalen constructie zou aantasten.

Normaal gesproken is de Eiffeltoren 365 dagen per jaar open, al is het zeker niet de eerste keer dat de trekpleister de deuren sluit voor bezoekers. Zo ging de Eiffeltoren in 2016 nog dicht door voetbalrellen in de omgeving en ook in 2015 was het monument gesloten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen op onder meer de Bataclan en Charlie Hebdo.