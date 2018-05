Eierstoktumor van 60 kg verwijderd

Dokters in de Amerikaanse staat Connecticut hebben bij een vrouw een tumor van 60 kilogram verwijderd. Het gezwel was het grootste eierstokgezwel dat tot nu toe bekend is. De operatie duurde vijf uur. Dat meldt CNN.

De 38-jarige vrouw, die anoniem wil blijven, had een tumor aan haar eierstok. Het goedaardige gezwel werd in november vorig jaar ontdekt en groeide naar verluidt met vijf kilogram per week. De vijf uur durende operatie waarbij de tumor verwijderd werd, had in februari plaats in het ziekenhuis van Danbury. Een medisch team van 25 dokters, onder wie 12 chirurgen, voerde de operatie uit.

Grootste tumor aan eierstok ooit

Volgens een dokter ging het om de grootste tot dusver bekende tumor aan een eierstok. "Tumoren aan de eierstok zijn doorgaans groot, maar in de medische literatuur is er geen andere tumor van deze grootte bekend. De tumor was echt gigantisch", aldus gynaecoloog Vaagn Andikyan.

De vrouw mocht twee weken na de operatie het ziekenhuis verlaten. Volgens de dokters zal ze volledig herstellen.

Foto: archief