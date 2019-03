Eerste slachtoffers begraven in Christchurch

In Christchurch zijn plaatselijke tijd de eerste twee slachtoffers van de terreuraanslag op twee moskeeën begraven. De uitvaart van Khalid Mustafa (44) en zijn 15-jarige zoon Hamza werd door honderden mensen bijgewoond. De lichamen werden te rusten gelegd op de begraafplaats van Memorial Park, niet ver van een van de twee geviseerde moskeeën.

Khalid en Hamza waren samen met de moeder van het gezin en twee andere kinderen amper een jaar eerder in Nieuw-Zeeland aangekomen, op de vlucht voor de oorlogsgruwel in Syrië. De jongste zoon, de 13-jarige Zaid, raakte bij de schietpartij in de Masjid Al Noor-moskee gewond. Hij woonde de begrafenis vanuit een rolstoel bij. Bij de racistisch geïnspireerde terreurdaad van vrijdag vielen alles samen vijftig doden.

Dertig mensen raakten gewond. Woensdag lagen nog 29 personen in het ziekenhuis. Acht van hen, onder wie ook een 4-jarig meisje, verkeren in kritieke toestand. De meeste slachtoffers zijn vluchtelingen en immigranten. De vermoedelijke dader - een 28-jarige rechts-extremist uit Australië - werd opgepakt en aangehouden.

Traditie

Met de begrafenis van de eerste doden van de aanslag komt er voor de nabestaanden een einde aan het eindeloze wachten. De islamitische traditie wil dat moslims zo snel mogelijk na hun overlijden worden gegraven, doorgaans binnen de 24 uur. Dat was in dit geval niet mogelijk als gevolg van het trage identificatieproces en het onderzoek na de aanslagen op de moskeeën, waardoor de lichamen pas recent konden worden vrijgegeven.