Eerste Rohingya keren terug

Een eerste Rohingya-gezin, dat naar Bangladesh gevlucht was vanwege de etnische zuivering in 2017 in Myanmar, is naar huis teruggekeerd. Dat maakte de regering in Myanmar bekend.

"De vijf leden van het gezin werden teruggestuurd naar hun naasten in Maungdaw", epicentrum van het geweld, staat in het persbericht dat via Facebook werd verspreid. Op foto's is te zien hoe de familie zich registreert bij de autoriteiten van Myanmar. "De regering gaat met hen nagaan welke problemen ze hebben ondervonden", zegt de regering. "Doel is om het repatriëringsproces te verbeteren."

Onduidelijk is of deze eerste, symbolische terugkeer gevolgd zal worden door andere. Op dit moment zitten 700.000 Rohingya in onhygiënische kampen in Bangladesh. Er wordt gevreesd voor epidemies nu het regenseizoen in aantocht is.

Ongerustheid

De internationale gemeenschap houdt de terugkeer van de vluchtelingen nauwgezet in het oog. Ngo's maken zich ongerust omdat Myanmar onvoorbereid is. Het land moest tijdelijke opvangkampen bouwen, want van verschillende Rohingya-dorpen bleef weinig over nadat ze in brand waren gestoken. Bovendien is de stemming in het land vijandig tegenover de Rohingya, een klimaat dat opgepookt wordt door het boeddhistisch nationalisme.

