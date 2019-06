Eerste misviering sinds brand in Notre-Dame, mét bouwhelmen op

Twee maanden nadat een verwoestende brand een groot deel van de Notre-Dame in de as legde, vond er deze namiddag voor het eerst opnieuw een misviering plaats in de beroemde kathedraal in Parijs.

De viering vindt plaats in de kapel van de Heilige Maagd, het meest oostelijke punt van de kathedraal, achter het koor en dit gouden kruis. Het is de enige plek die gevrijwaard gebleven is in de brand. De datum is symbolisch: vandaag is de brand twee maanden geleden, en morgen is de jaarlijkse feestdag ter ere van de inwijding van het altaar.

Aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit ging de viering samen met andere priesters voor. Er was slechts een dertigtal mensen, onder wie de helft priesters, aanwezig. De andere helft waren werfarbeiders, vrijwilligers en medewerkers van de katholieke televisiezender, die het uitzendt voor alle gelovigen.

Alle aanwezigen droegen een helm uit veiligheidsoverwegingen. Arbeiders zijn nog altijd bezig met het gebouw te stutten en voorzichtig puin te ruimen. Dat is niet alleen nuttig voor archeologen, maar ook voor het onderzoek naar de oorzaak van de brand. De restauratie zelf begint pas ten vroegste volgend jaar.