Eerste jongens uit Thaise grot bevrijd

In Thailand zijn de eerste twee jongens levend uit de grot bevrijd. Dat heeft onze reporter ter plaatse vernomen van meerdere bronnen. Het nieuws komt vroeger dan verwacht, aangezien de eerste jongens pas tegen 16 uur Belgische tijd verwacht werden.

"In een ziekenhuis op zo'n 70 kilometer hiervandaan wordt alles in gereedheid gebracht", zegt VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer. "De jongens zouden met een helikopter naar daar over gebracht worden. Veel sneller dan verwacht dus, want de reddingsoperatie zou normaal twee a drie dagen duren, maar volgens onze bronnen komen er ook het volgende uur nog twee jongens uit de grot."

De reddingsoperatie om de jongens uit hun benarde positie te verwijderen, is deze ochtend van start gegaan. De dertien jongens worden in groepen verdeeld, die naar de uitgang begeleid zullen worden door verschillende duikers. Ze moeten een afstand van bijna vier kilometer afleggen. Aan de grot staan dertien medische teams gereed, een voor elk slachtoffer, die elk hun eigen ambulance en helikopter ter beschikking hebben.