Eerste beelden van de jongens in Thaise grot

Er zijn beelden opgedoken van de groep jonge voetballers die al tien dagen in een Thaise grot vastzitten. De twaalf jongens en hun trainer zijn allemaal in leven en lijken in goede gezondheid. De reddingsdiensten bekijken nu hoe ze de jongens zo veilig mogelijk uit de grot krijgen.

De jongens weten niet wat er gebeurt wanneer een Britse duiker ineens opduikt. “Bedankt, bedankt”, klinkt het, omdat ze beseffen dat ze gered zullen worden. De duiker vraagt met hoeveel ze zijn en wanneer het antwoord ‘dertien’ is, haalt hij opgelucht adem. “We komen eraan, het is oké. Veel mensen komen naar hier, heel veel. Wij zijn de eersten, maar veel mensen komen”, stelt hij de jongens gerust.

Tien dagen

“Welke dag”, vraagt een van hen. “Morgen”, zegt de duiker. “Neen, welke dag is het?” “Het is maandag, maar één week en maandag. Jullie zijn hier al tien dagen. Jullie zijn sterk, heel sterk.”

Later neemt de duiker nog enkele foto’s om de familieleden buiten gerust te stellen. Hij belooft terug te komen met eten en een dokter.

Reddingsactie

De reddingsdiensten bespreken nu volop hoe ze de jongens en hun trainer op een veilige manier uit de grot kunnen krijgen. Mogelijk moet enkele maanden worden gewacht, tot het waterpeil zakt. Als dat het geval is, zullen enkele dokters naar de vindplaats afzakken met voldoende eten om die periode te overbruggen.