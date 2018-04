Eerste beelden van aanval op Syrië

De eerste beelden van de bombardementen op Syrië gaan de wereld rond. Vannacht voerden de VS, Frankrijk en het VK luchtaanvallen uit op drie doelwitten in Syrië, als vergelding voor een gifgasaanval waarbij afgelopen twaalf mensen om het leven kwamen.

In totaal werden er meer dan dertig raketten afgevuurd op drie doelwitten: een wetenschappelijk onderzoekscentrum in Damascus, een opslagplaats voor chemische wapens in de buurt van Homs en een belangrijke commandopost daar vlakbij. Bij de aanval zouden ook zes Syrische soldaten gewond zijn geraakt, volgens een militaire bron. Het Syrische persagentschap Sana zegt op haar beurt dat er ook drie burgers zijn verwond.

De aanval is de grootste tussenkomst van het Westen in de al zeven jaar durende burgeroorlog in het land. De relaties tussen de VS en Rusland zijn door het conflict extreem gespannen. Moskou steunt Bashar al-Assad, die ervan verdacht wordt duizenden van zijn eigen burgers te hebben gedood.