Eerste arrestaties bij vijfde actiezaterdag van gele hesjes in Frankrijk

In Frankrijk zijn de gele hesjes begonnen aan hun vijfde zaterdag van protesten. Zowel in Parijs als in verschillende andere Franse steden zijn manifestaties gepland. In de Parijse regio zijn intussen 36 actievoerders opgepakt.

Frankrijk maakt zich op voor de vijfde zaterdag op rij waarop de gele hesjes protesteren. Na de uit de hand gelopen protesten van de voorbije weken, zijn er strenge veiligheidsmaatregelen voorzien. Zo zijn er in de Franse hoofdstad alleen 8.000 politie-agenten voorzien en staan er ook 14 pantservoertuigen klaar. Voor heel Frankrijk zou het gaan om zo'n 69.000 veiligheidsagenten. Ook in steden als Bordeaux en Toulouse wordt opnieuw protest verwacht.

De voorbije twee zaterdagen kwamen er in Frankrijk zo'n 136.000 mensen op straat. Op verschillende plaatsen kwam het daarbij tot gewelddadige incidenten. De acties zijn een belangrijke test voor president Emmanuel Macron. Hij krijgt het protest amper onder controle, ondanks verschillende toegevingen. Macron deed zaterdag nog een oproep tot "kalmte", "orde" en "een terugkeer naar het normaal functioneren" van het land.

Vorige zaterdag werden er bij het protest van de gele hesjes 2.000 mensen opgepakt, een record. Voorlopig lijken de acties van zaterdag kalmer te verlopen. In de Parijse regio waren er volgens Franceinfo omstreeks 10 uur 36 personen opgepakt. Vorige week stond de teller op hetzelfde moment al op 350. Dat de spanning een beetje is verminderd, blijkt ook uit het feit dat een aantal toeristische trekpleisters zoals de Eiffeltoren, het Louvre en het Musée d'Orsay zaterdag open blijven. Dat was vorige zaterdag niet het geval.