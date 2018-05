Eerste akkoord over Italiaanse regering

In Italië zouden de extreemrechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging tot een akkoord zijn gekomen over een programma en een eerste minister voor de toekomstige regering. Dat melden verschillende Italiaanse media op basis van bronnen binnen beide partijen.

Volgens de Italiaanse media heeft Luigi Di Maio, de leider van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, de secretaris van de Italiaanse president Sergio Matarella gisteren gebeld met het goeie nieuws. Hij en zijn Lega-tegenhanger Matteo Salvini zouden de nieuwe ploeg vandaag komen voorstellen.

Nieuwe premier

De naam van de nieuwe premier is nog niet bekend, maar volgens Di Maio wordt het "een politicus, geen technicus". President Matarella had eerder geopperd dat Italië misschien een tijdelijke regering van technocraten moest krijgen om uit de politieke impasse te geraken.

Di Maio en Salvini ontmoeten elkaar vandaag opnieuw in Rome op het presidentieel paleis. Beide heren willen niets lossen over de naam van de premier of het programma en houden de primeur voor Matarella, klonk het gisteren.

Volgens de media wordt het alvast niet Di Maio of Salvini zelf, maar wel een meer neutrale kandidaat die tot geen van beide partijen zou behoren.

Eurosceptische regering

Er wordt verwacht dat Di Maio en Salvini aan de wieg staan van de meest eurosceptische regering die Italië ooit had. De coalitie tussen de uiterst rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging gaat volgens waarnemers voor heel wat spanningen met de Europese instellingen en andere hoofdsteden zorgen. Zo maakten ze er tijdens de verkiezingscampagne geen geheim van dat ze gekant zijn tegen de Europese afspraken over begrotingsdiscipline.