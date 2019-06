Eén van grootste steden in India zit bijna zonder water door “ergste watercrisis ooit”

Een hittegolf in combinatie met aanhoudende droogte heeft ervoor gezorgd dat een van de grootste steden van India bijna door zijn watervoorraad heen zit. Indrukwekkende beelden tonen hoe grote bekkens die Madras van water voorzien er bijna compleet uitgedroogd bijliggen. En ook de toekomst ziet er niet goed uit, want prognoses voorspellen dat tegen volgend jaar nog 20 andere steden in de problemen kunnen raken.

4,6 miljoen inwoners telt Madras – de op 5 na grootste stad van India – en die dreigen compleet zonder water te vallen. Het heeft er al lang niet voldoende meer geregend en het grondwaterpeil staat erg laag. Op satellietbeelden is te zien hoe de situatie dramatisch verschilt van dezelfde periode vorig jaar.

Momenteel wordt er water van elders in de staat Tamil Nadu met vrachtwagens naar de stad gebracht. Elke dag staan honderdduizenden mensen urenlang onder een loden zon in de rij om flessen en emmers te vullen. De vraag is echter zo groot, dat de trucks die niet kunnen bijhouden. Daardoor ontstaan spanningen. Er zouden zelfs al watertrucks gekaapt zijn.

De regering van de staat probeert voorrang te geven aan mensen met een laag inkomen, maar de wachttijd bedraagt nu al tot een maand. Rijkere families proberen daarom via private bedrijven aan water te geraken.

Er zou intussen forse kritiek komen op de regering omdat die er niet in slaagt om een oplossing te bieden aan het probleem, waardoor intussen onder meer scholen, kantoren, cafés en restaurants de deuren gesloten moeten houden.

Moessoen

Onder meer het Hooggerechtshof van Madras klaagde de inactiviteit van de regering al aan. Volgens het hof zou de regering passief wachten tot er een moesson komt met zware regens, in plaats van proactief te handelen. Het hof wijst er ook op dat het probleem er niet op één dag gekomen is.

In 2017 werden wel nog meer dan 600.000 gezinnen aangesloten op een waterleidingnet van de staat. Volgens een officieel rapport krijgen ze 120 liter water per persoon per dag, wat in tijden van droogte verminderd wordt tot 70 liter per persoon per dag. Volgens activisten zou dat in de praktijk echter niet gehaald worden en zouden volledige gezinnen in sloppenwijken het moeten doen met 30 tot 40 liter per dag. Ter vergelijking: één Vlaming verbruikt gemiddeld 114 liter water per dag.

Het waterprobleem is intussen te voelen in heel India. Het grootste deel van het land haalt zijn water uit grondwater en na jarenlang boren is het grondwaterpeil op veel plaatsen extreem laag.

Volgens de Indiaanse overheidsdenktank NITI Aayog zullen tegen volgend jaar 100 miljoen mensen in 21 steden leven waar geen grondwater meer is. En dat aantal zou nog kunnen toenemen, want de Verenigde Naties schatten dat de bevolking van het land tegen 2050 nog met 300 miljoen zal toenemen, wat van India het dichtstbevolkte land ter wereld zal maken.

Landbouw

Ook de gevolgen van de klimaatverandering spelen een rol. Moessons komen steeds onregelmatiger voor en droogtes steeds vaker, wat het ook voor de landbouw niet makkelijk maakt. 80 procent van het water wordt gebruikt voor irrigatie van gewassen zoals rijst en suikerriet.

De Indiase regering heeft vorige maand alvast een nieuw ministerie in het leven geroepen dat moet omgaan met “de ergste watercrisis” die het Aziatische land met zijn 1,3 miljard inwoners ooit heeft gekend in zijn geschiedenis. Dat heeft president Ram Nath Kovind vandaag in het parlement gezegd.

Vijvers en meren

De traditionele manieren van waterbehoud verdwijnen, want vijvers en meren moeten wijken voor woningbouw, terwijl de opwarming van onze planeet de crisis wellicht zal verergeren, aldus het staatshoofd. “Wij moeten water voor onze kinderen en toekomstige generaties conserveren. De oprichting van het nieuwe ‘Ministerie van Water Kracht’ is een beslissende stap in die richting”.

Zowat 600 miljoen mensen kampen volgens een regeringsrapport van vorig jaar met aanzienlijk tot extreem watertekort. Jaarlijks sterven ongeveer 200.000 mensen omdat ze onvoldoende toegang tot water hebben. Tegen 2030 zou er twee keer zoveel vraag naar water zijn dan er aanbod aan is, met uiteindelijk ook een daling met zes procent van het bbp.