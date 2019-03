Eén van de twee grootste tabaksproducenten ter wereld richt zich op dampen.

British American Tobacco, één van de twee grootste tabaksproducenten ter wereld, gaat zich meer richten op het dampen. Veel minder ongezond voor onze klanten, zeggen ze en ook de ideale manier om mensen te doen stoppen met roken. Dat klinkt edelmoedig, maar toch lijkt het vooral een financiële zet van het bedrijf.

Jarenlang wilden de tabaksbedrijven niet liever dan dat we de ene sigaret na de andere opstaken. Dat mogen we voor hun part blijven doen, maar ze springen nu ook op de kar van de elektronische sigaretten.

Bij British American Tobacco investeerden ze wereldwijd al 2,5 miljard euro in de transitie naar dampen. Maandag lanceren ze hun e-sigaretten ook in ons land. Het is volgens hen de ideale manier om mensen van hun rookverslaving af te helpen en het is ook een pak minder schadelijk zeggen ze. Maar de tabaksindustrie zei 50 jaar geleden ook dat roken niet schadelijk en niet verslavend was. Over de gevolgen van vapen op lange termijn zijn nog onvoldoende wetenschappelijke studies.

Zo'n 22% van de Belgen rookt, goed voor iets meer dan 2 miljoen rokers. Maar dat aantal zakt elk jaar. En dus zakken ook de inkomsten voor de tabaksbedrijven. Tegelijkertijd zijn er zo'n 300.000 vapers en dat zal de komende jaren naar schatting jaarlijks met zo'n 12 procent stijgen. En van die koek willen de tabaksbedrijven nu ook hun deel.