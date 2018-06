Een ultimatum voor Merkel: Wat is er aan de hand?

De regering in Duitsland staat onder druk. De twee zusterpartijen, CSU en CDU, hebben een meningsverschil over het migratiebeleid. CSU wil nu dat CDU voor maandag een beslissing neemt, en dreigt anders met een ontslag van binnenlandminister Horst Seehofer, waardoor de regering zou kunnen vallen. Maar wat is er nu juist aan de hand?

De twee hoofdrolspelers van de crisis zijn binnenlandminister Horst Seehofer (CSU) en bondskanselier Angela Merken (CDU). CSU wil migranten die al geregistreerd werden in een ander Europees land tegenhouden aan de grens, maar Merkel wil een Europese oplossing en geen nationale oplossing. Zij wil het probleem bespreken tijdens een Europese top binnen twee weken maar dat is voor CSU te laat.

Maandag

CSU stelt een ultimatum tot maandag. Bedoeling is om een compromis te vinden, als dat er niet komt zou Seehofer ontslag nemen en kan de regering vallen. De twee partijen zijn dus druk in onderhandeling om een totale crisis af te wenden.