Eén dode bij treinongeval Oostenrijk

Bij een aanrijding tussen twee treinen in Oostenrijk is minstens een dode gevallen, 22 anderen raakten gewond. De treinen schraapten tegen elkaar bij een spoorwissel waardoor één trein naast de sporen terecht kwam.

Eén vrouw bezweek aan haar verwondingen, 22 anderen onder wie drie kinderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Niklasdorf in de deelstaat Stiermarken waar de EuroCity van Graz naar het Duitse Saarbrücken botste met een lokale trein.

Op foto’s die kort na het ongeval op sociale media circuleerden, is te zien dat alle ruiten uit een wagon volledig werden vernield.

At least one person has died, and at least 15 others have been injured, after a two-train collision in the central Austrian town of Niklasdorf https://t.co/7ItyUWcq1k pic.twitter.com/XwXcvO9j6H