Eedaflegging Puigdemont uitgesteld

De zitting van het parlement waarin Carles Puigdemont de eed zou afleggen als nieuwe minister-president van Catalonië, is uitgesteld. Dat heeft parlementsvoorzitter Roger Torrent zopas bekendgemaakt. Hij benadrukt wel dat Puigdemont de enige kandidaat voor de functie blijft.

"De plenaire zitting van vandaag (...) is uitgesteld", aldus Torrent, die niet zei wanneer ze dan wel zou plaatsvinden. De parlementsvoorzitter verweet het Grondwettelijk Hof, dat beslist dat de eedaflegging niet zonder rechterlijke goedkeuring kan plaatsvinden, "de rechten van miljoenen Catalanen te schenden". "Vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría noch het Grondwettelijk Hof bepaalt wie er minister-president van Catalonië moet worden", zegt hij.

De afgezette Catalaanse leider zou normaal om 15.00 uur de eed afleggen als minister-president. Daarvoor moest hij fysiek aanwezig zijn, maar als hij een voet op Spaanse bodem zet, wordt hij opgepakt.

Brussel

Waar Puigdemont op dit moment verblijft, is niet duidelijk. Volgens de Catalaanse krant El Periódico bevindt hij zich nog altijd in Brussel. Daar verblijft hij al sinds eind oktober, samen met de helft van zijn afgezette regering.

Ze trokken in het grootste geheim naar Brussel nadat Madrid Catalonië onder curatele had geplaatst na het onafhankelijkheidsreferendum begin die maand. De separatistische partijen, waaronder de JuntxCat van Puigdemont, behielden na de door Spanje uitgeroepen verkiezingen wel hun absolute meerderheid in het parlement. Puigdemont lijkt dus de logische nieuwe leider van de Catalanen.