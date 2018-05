Econoom Cottarelli moet Italiaanse regering vormen

Gewezen IMF-econoom Carlo Cottarelli krijgt van de Italiaanse president de opdracht een overgangsregering te vormen in de aanloop naar nieuwe verkiezingen. Kersvers premier Giuseppe Conte gooide gisteren de handdoek in de ring nadat president Sergio Matteralla een eurosceptische kandidaat-minister van Financiën had geweigerd.

Cottarelli moet als premier een nieuwe regering van technocraten vormen. De overgangsregering zou nieuwe verkiezingen moeten voorbereiden tegen volgend jaar.

Crisis

Italië zit in een zware politieke crisis. Gisteravond kwam het al tot een zware botsing tussen president Mattarella en zijn kersverse premier Conte. Hij kwam zijn regering voorstellen, maar Mattarella weigerde de minister van Economie, Paolo Savona. Die staat bekend als fel anti-Europa.