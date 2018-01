Economisch Forum Davos gestart onder sneeuwlaag

In het Zwitserse bergdorpje Davos is vandaag het Wereld Economisch Forum gestart, de jaarlijkse vergadering van de machtigen der aarde. Door de hevige sneeuwval hadden heel wat delegaties problemen om er te geraken. De afgelopen dagen viel dan ook meer dan 160 cm sneeuw en dat is al meer dan twintig jaar niet gebeurd. Iedereen zal er ongetwijfeld allemaal uitkijken naar de laatste dag van Davos, wanneer de Amerikaanse president Donald Trump speecht. Als hij al komt.

Het is al de 48ste maal dat in Davos politici, zakenlui en andere vooraanstaande stemmen in discussie gaan over de hete hangijzers in de wereld. Critici noemen het een elitair clubje van ons kent ons, voorstanders roemen het als een superdenktank waar op hoog niveau van gedachten kan gewisseld worden.

Politici zoals de Indiase premier Narendra Modi, de Britse premier Theresa May of Frans president Emmanuel Macron zakken af naar Davos, maar ook VN-secretaris-generaal Antonio Guterres of Guy Ryder, de topman van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Duitse kanselier Angela Merkel zegde in laatste instantie toe. Vanuit de zakenwereld komen ronkende namen als Carlos Brito, grote baas van de Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev, topbankier Jamie Dimon (JPMorgan) of Jack Ma, oprichter van de Chinese onlinewinkel Alibaba.

Ons land?

Er trekt ook een uitgebreide Belgische delegatie naar Zwitserland. Koning Filip en koningin Mathilde zullen de jaarlijkse bijeenkomst bijwonen, net als premier Charles Michel, minister van Werk Kris Peeters en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal aanwezig zijn.

"Morgen gaat premier Michel in Davos heel wat contacten leggen. Hij gaat bijvoorbeeld samenzitten met de topman van AB Inbev, Carlos Brito, of met de premier van Israël Netanyahu", zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken vanuit Davos. "Maar het hoogtepunt voor onze delegatie is morgenavond. Dan wordt hier een Belgian Power Reception georganiseerd. Premier Michel en minister-president Bourgeois gaan er speechen. Ze hopen er mensen warm te maken om in ons land te investeren."

Trump?

De komst van Trump, de eerste Amerikaanse president die het World Economic Forum bezoekt sinds Bill Clinton in 2000, is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Davos is in alles het tegenovergestelde van Trump, die met zijn beleid van 'America First' een ultra-protectionistische koers vaart. Ook het erg elitaire karakter van Davos botst volledig met zijn kiescampagne in 2016, toen de toekomstige president uithaalde naar de elite en daarentegen de gewone Amerikaanse 'working man' een betere toekomst beloofde.

Er wordt bijgevolg reikhalzend uitgekeken naar de boodschap die Trump tijdens zijn blitzbezoek - hij arriveert normaal donderdag om te speechen op vrijdag - aan het skioord in de Zwitserse Alpen zal brengen.

Intussen is twijfel gerezen over de komst van de Amerikaanse president naar Zwitserland. Door de shutdown - de tijdelijke drooglegging van de federale overheid bij gebrek aan een akkoord over het schuldplafond - is niet duidelijk of de president zal afreizen naar Davos. Dat wordt dag per dag bekeken, klinkt het in het Witte Huis.