Ebola: Rode Kruis stuurt 200 vrijwilligers naar Congo

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft meer dan tweehonderd vrijwilligers ingeschakeld in de strijd tegen de ebola-epidemie, die de voorbije weken in Congo is uitgebroken.

De hulpverleners zullen zich vooral richten op het belang van hygiëne, verduidelijkt Christine Cipolla, verantwoordelijke van het Rode Kruis in Congo. Zo is het belangrijk dat zuiver drinkwater voorzien wordt en dat de mensen regelmatig hun handen wassen.

De vrijwilligers zullen ook de lijken van de slachtoffers van het virus behandelen. Het eerste bevestigd slachtoffer van de ziekte in een stedelijk gebied werd, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vastgesteld in de grote stad Mbandaka.

Verspreiding via verkeer op waterwegen

De havenstad telt ongeveer 1,5 miljoen mensen en heeft via het water verschillende verbindingen met andere steden, waaronder hoofdstad Kinshasa. "Dit verhoogt het risico op verspreiding, niet alleen in Congo maar ook in de buurlanden", zegt de WHO.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kondigde vandaag aan dat ze epidemiologen en gezondheidspersoneel zullen inzetten om de verspreiding van het virus tegen te werken. De hulpverleners en de wetenschappers zullen in Kinshasa en zestien toegangspunten aan de grens van Congo geplaatst worden.

De laatste ebola-epidemie in Congo was in 2017 en eiste vier levens.