EasyJet houdt depressieve piloot aan de grond na bericht over zelfmoord

De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een piloot tijdelijk op non-actief gesteld nadat hij in een WhatsAppgroep voor collega’s had gemeld dat hij zijn ‘volstrekt zinloze leven’ wilde beëindigen. Geschrokken collega’s lichtten de baas in, waarna de directie besloot dat de man voorlopig geen passagiersvliegtuigen mag besturen. De gezagvoerder mag pas weer achter de stuurknuppel als hij in therapie is geweest.

Collega’s van de man schrokken zich naar verluidt rot toen hij onlangs in de WhatsAppgroep schreef dat hij baalde van zijn baan en leven. “Ik dacht dat ik leuke mensen zou ontmoeten en dat mijn collega’s vrienden zouden worden, maar de werkelijkheid is eigenlijk dat mijn leven sinds mijn geboorte een regelrechte hel is”, zou de piloot hebben gestuurd.

Nadat hij door de directie op het matje was geroepen, zou de piloot hebben ontkend dat hij suïcidaal is. Desondanks is zijn naam voorlopig uit de dienstroosters geschrapt.

Geen enkel risico

Volgens Britse media als The Sun is de piloot ‘voor minstens een paar weken de wacht aangezegd’. De man moet zich de komende tijd verplicht laten onderzoeken en in therapie gaan. Hij mag pas weer aan het werk als hij met verklaringen van artsen kan aantonen dat hij beter in zijn vel zit en geen zelfmoordgedachten meer heeft.

EasyJet heeft via een woordvoerder laten weten dat in dergelijke gevallen geen enkel risico wordt genomen. “Wie bij ons zelfmoordgedachten deelt met collega’s, moet worden onderzocht. Een ontkenning van de persoon in kwestie is onvoldoende in dergelijke situaties”, aldus het bedrijf, dat de kwestie heeft bevestigd. De therapie van de piloot wordt door zijn werkgever betaald. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt.

Germanwings

Het incident brengt het ongekende drama met een toestel van Germanwings in herinnering. Dat stortte op 24 maart 2015 neer in de Alpen ten noordwesten van de Franse kustplaats Nice. Veroorzaker van de ramp was de depressieve Duitse co-piloot Andreas Lubitz (27), die het toestel met 144 mensen aan boord opzettelijk tegen een bergwand op 1.650 meter hoogte liet crashen. Alle 144 inzittenden van het vliegtuig, dat op weg was van Barcelona naar Düsseldorf, kwamen om het leven.

“Na de ramp met Germanwings zijn we strenger dan ooit geworden’’, verwees de woordvoerder van EasyJet naar die ramp. “De veiligheid van onze passagiers staat altijd op de eerste plaats.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.