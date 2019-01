In Oostenrijk zitten duizenden toeristen vast in het skigebied Saalbach-Hinterglemm, het derde grootste skigebied van het land. Onder hen ook veel Vlamingen en Nederlanders. Het hele dal is afgesloten van de buitenwereld omdat er lawines dreigen te vallen op de enige toegangsweg. Het is niet duidelijk hoe lang het skigebied afgesloten zal blijven. Een manier om lawines op te wekken is door helikopters in te zetten, maar die kunnen voorlopig niet vertrekken door het slechte weer.