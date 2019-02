In verschillende Franse steden in Frankrijk is vanavond een mars tegen antisemitisme gehouden. Het voorbije jaar is het aantal meldingen van Jodenhaat met 74% gestegen in Frankrijk. Dat gaat van scheldpartijen tot bekladde winkeletalages en brievenbussen. In het noordoosten van Frankrijk zijn vannacht nog 96 Joodse graven beklad. de Joodse gemeenschap is in shock.