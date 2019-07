Duizenden festivalgangers in Kroatië geëvacueerd vanwege hevige bosbrand

Het terrein van Fresh Island Festival op het Kroatische eiland Pag is gisteravond geëvacueerd vanwege een bosbrand in de directe omgeving. De organisatie zegde op aanwijzing van de politie en brandweer resterende optredens van onder meer Tyga af.

Het hiphopfestival laat op Facebook weten dat het Zrce-strand waarop het evenement plaatsvond inmiddels volledig is afgezet. Aanvankelijk werden bezoekers met shuttlebussen naar Novalja, het dichtstbijzijnde dorp, gebracht, maar die weg is inmiddels afgezet door de brandweer. De aanwezigen wordt nu gevraagd langs de toegangsweg naar het terrein te wachten. Verschillende festivalbezoekers delen beelden op social media waarop te zien is dat de brand de rand van het evenemententerrein heeft bereikt.

Tyga zou op het festival een optreden geven met de Britse rapper NOT3S. Die liet eerder maandagavond op een vraag waar hij bleef via Twitter weten: “Ze hebben me laten weten dat ik niet kan optreden. Ik ben hier al sinds half één vanmiddag.” Tyga zelf heeft nog niet gereageerd.