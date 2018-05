Duizenden betogers tegen Macron

Vlak voordat Emmanuel Macron exact een jaar de president van Frankrijk is, hebben duizenden mensen in Parijs tegen zijn beleid geprotesteerd. De demonstranten trokken deze namiddag door het centrum van de Franse hoofdstad en staken plakkaten met slogans als "Stop Macron" in de hoogte.

Het protest is gericht tegen de diverse hervormingen van de president en zijn regering. Critici verwijten Macron met zijn beleid vooral ondernemingen en grootverdieners te bevoordelen. Onder de deelnemers bevonden zich ook studenten en vertegenwoordigers van het al weken stakende spoorwegpersoneel.

Analisten zien in de demonstratie een test of het gefragmenteerde linkse blok in zijn protest tegen de sociaalliberale Macron zich weer kan verenigen. De linkse partij La France Insoumise (Het onbuigzame Frankrijk) steunt de betoging. Hun partijleider Jean-Luc Mélenchon stapte mee op.

Macron zelf was ver weg

Macron zelf bevond zich op duizenden kilometer van het protest, hij beeïndigde een bezoek aan het Franse overzeese gebied Nieuw-Caledonië in de Stille Oceaan.