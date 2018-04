Duizenden betogen in Barcelona

In Barcelona zijn vandaag duizenden mensen op straat gekomen als protest tegen de opsluiting van enkele Catalaanse separatistische politici. Twee van hen zitten morgen exact zes maanden in de cel. Momenteel lijkt de betoging vreedzaam te verlopen.

Volgens de politie zijn ongeveer 315.000 mensen op de been in Barcelona. Ze zwaaien met Catalaanse vlaggen en met borden waarop ze de vrijlating eisen van de Catalaanse leiders die na het referendum over de onafhankelijkheid werden opgesloten voor 'opruiing', 'afwenden van gelden' of 'rebellie'.

Tien dagen geleden werd de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont nog voorwaardelijk vrijgelaten uit een Duitse gevangenis. Hij werd eind maart opgepakt aan de Duits-Deense grens, toen hij met de auto op de terugweg was van Finland. Puigdemont nam daar toen deel aan bijeenkomsten in het parlement en gaf lezingen aan de universiteit van Helsinki. Spanje moet nu beslissen of Puigdemont wordt overgeleverd aan Spanje.

