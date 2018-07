Duitsland wil Puigdemont overleveren

Het Duitse gerecht wil de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont uitleveren aan Madrid. Daarmee is het akkoord gegaan. Spanje vraagt al maanden zijn overlevering, maar die werd eerst geweigerd, tot nu.

Na een Europees aanhoudingsbevel werd Puigdemont in maart opgepakt in Duitsland. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten, en zou zich vestigen in Berlijn. Een van de voorwaarden was dat hij het land niet mocht verlaten.

Het is onduidelijk of de Duitse politie weet waar Puigdemont zich op dit moment bevindt. Toen Puigdemont in Spanje zou vervolgd worden, ontvluchtte hij het land en dook maandenlang onder, ook in ons land. Puigdemont had bij zijn arrestatie in Duitsland aangegeven terug te willen keren naar ons land.

Tegen Puigdemont lopen twee aanklachten, voor misbruik van overheidsgeld en rebellie. Het is in het kader van die eerste dat Puigdemont uitgeleverd mag worden. Die aanklacht werd in Duitsland ontvankelijk verklaard.

Beroep

Puigdemont zelf gaat bij het Duits Grondwettelijk Hof in beroep tegen zijn overlevering aan Madrid. Dat bevestigt zijn Belgische advocaat Paul Bekaert aan Belga. Volgens Bekaert moet het Hof in Karlsruhe over drie maanden een uitspraak doen, en blijft Puigdemont tot dan op vrije voeten in Duitsland.

