Duitsland schept 80.000 jobs in Syrië

Duitsland heeft dit jaar ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen voor vluchtelingen helpen scheppen in de regio van Syrië. Zo heeft Duitsland er in totaal al 80.000 jobs gecreëerd. "We willen de mensen waardigheid en een stuk controle over hun eigen leven teruggeven, waarin ze opnieuw zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien", zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU) in de Duitse krant Welt am Sonntag.

Müller riep in 2016 het project 'Cash for work' in het leven, dat vluchtelingen of hun onbemiddelde gastheren op korte termijn een inkomen geeft. Terloops wordt geholpen om in gemeenschappen in Jordanië, Libanon, Irak en Turkije de infrastructuur te verbeteren. De 'cash workers' helpen daarbij straten en scholen te herstellen en afval te verwerken. In Syrië financiert Duitsland naar verluidt ongeveer 25.000 jobs, om bijvoorbeeld oorlogspuin op te ruimen.

Een ander zwaartepunt is opleiding. "We mogen niet meer toezien hoe de oorlog in Syrië een hele generatie heeft verwoest en een verloren generatie heeft geschapen", zei Müller. "Met onze hulp kunnen alleen al dit jaar een half miljoen Syrische kinderen naar school gaan." Volgens het bericht financiert Duitsland onder andere in Turkije en Jordanië de lonen van 17.000 leerkrachten en schoolpersoneel.

Müller trok afgelopen jaar voor het 'Cash for work'-programma 230 miljoen euro uit. In 2018 gaat het om 180 miljoen.