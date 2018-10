Duitse verpleger bekent moord op minstens 100 patiënten

Niels Högel, een Duitse verpleger, geeft toe dat hij maar liefst honderd patiënten vermoordde tijdens zijn werkuren. Hij gaf hen een overdosis medicatie waarna hij de patiënten nog probeerde te reanimeren om indruk te maken bij collega’s. “En tegen de verveling”, zeggen de aanklagers. Door zijn bekentenis gaat Högel de geschiedenisboeken in als de grootste naoorlogse seriemoordenaar.

De 41-jarige verpleger koos zijn slachtoffers er willekeurig uit en verspreid over twee ziekenhuizen in het noorden van Duitsland. Hij gaf hen medicatie die onder andere levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaakten. Vervolgens begon hij de slachtoffers te reanimeren: “Uit verveling en om indruk te maken bij collega’s.”

Högel werd voor het eerst door een collega betrapt in 2005 nadat hij medicatie toediende die niet werden voorgeschreven. In 2008 vloog hij voor die poging tot moord voor zeven jaar de gevangenis in. In 2014 volgde een tweede rechtszaak waarbij hij beschuldigd werd van de moord op twee ziekenhuispatiënten en nog twee moordpogingen. Daarvoor kreeg hij al levenslang. Intussen geeft hij toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van minstens honderd patiënten. Volgens andere gedetineerden is de verpleger daar best trots op.

Onderzoek naar doodsoorzaak

Die patiënten werden tussen 1999 en 2005 gedood in Oldenburg en in het nabijgelegen Delmenhorst in Nedersaksen. Mogelijk doodde de man nog meer patiënten, maar onderzoekers vermoeden dat talrijke slachtoffers gecremeerd werden na hun dood. Dat maakt het onderzoek naar de doodsoorzaak quasi onmogelijk. Högel kreeg de maximumstraf, waardoor het aantal doden op zijn curriculum geen verschil zal maken, “maar voor familieleden is het belangrijk om sluiting te vinden”. Högels oudste slachtoffer was 96, het jongste 34.

Slechts het topje van de ijsberg

Nadat Högel in 2005 werd betrapt, zijn er al meer dan 130 lichamen opgegraven om zo te onderzoeken waaraan ze stierven. 200 doden, waar de seriemoordenaar vermoedelijk ook iets mee te maken had, werden gecremeerd na hun overlijden.

In de jaren na Högels veroordeling liep het aantal mogelijke slachtoffers steeds verder op. Na het onderzoek, waarin ook de man zijn verklaringen tegen psychiaters en medegevangenen werden meegenomen, kwam het gerecht uiteindelijk uit op nog eens honderd door Högel gepleegde moorden. “Het gaat vermoedelijk slechts om het topje van de ijsberg”, zo liet de leider van het onderzoeksteam weten. In veel gevallen was het gebruik van Gilurytmal niet meer aan te tonen. “Daardoor is er een reeks sterfgevallen die niet meer toxicologisch onderzocht kan worden.’’