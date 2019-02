Duits humanitair schip draagt naam van aangespoelde Aylan

Een Duits humanitair schip dat opereert op de Middellandse Zee is omgedoopt tot "Aylan", verwijzend naar Aylan Kurdi, de jongen die op 2 september 2015 aanspoelde op een strand in Bodrum.

Abdullah Kurdi, de vader van Aylan, en zijn zus Tima waren er zondag bij toen het schip in het Spaanse Palma de Mallorca zijn nieuwe naam kreeg. Voorheen had het schip van de Duitse ngo Sea-Eye de naam "Professor Albrecht Penck". Het levenloze lichaam van de 3-jarige Aylan Kurdi spoelde op 2 september 2015 aan op een strand in Bodrum.

De foto's van het Syrische jongetje gingen toen de wereld rond en veroorzaakten heel wat opschudding. Toen de boot zonk waarmee hij en zijn familie het Griekse eiland Kos probeerden te bereiken, kwamen ook nog elf anderen om, onder wie zijn 5-jarige broer en zijn moeder.