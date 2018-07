Duikers maken zich op om laatste vier jongens en coach te redden

In het noorden van Thailand maken duikers zich op om de laatste vier voetballertjes en hun trainer die vastzitten in de onder water gelopen grot Tham Luang, te redden. In totaal werden al acht kinderen uit de grot gehaald.

“Het is al de hele voormiddag aan het regen, dat is een slecht teken voor de reddingsoperatie", zegt VTM NIEUWS-journaliste Birgit Herteleer vanuit Thailand. "De duikers zijn nu bezig met het aanvullen van de duikflessen in de grot. Als alles goed gaat, gaan ze binnen enkele uren de laatste jongen en hun coach naar buiten halen.”

Gisteren werden vier jongens gered. De reddingsoperatie verliep vlotter dan die van zondag, toen ook al vier jongens weer het daglicht zagen. Daardoor heerst het geloof dat vandaag eindelijk een einde zal komen aan de beproeving van de voetballers, die tussen 11 en 16 jaar zijn, en hun 25-jarige trainer. Op 23 juni raakte ze ingesloten in de grot door het opkomende water.

Longinfectie

De gouverneur van de noordelijke provincie Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, had gisteravond al te kennen geven dat de acht al geredde jongens het goed stellen. Dat bevestigden vandaag ook hun behandelende arsten in het ziekenhuis in de provinciehoofdstad Chiang Rai.

Twee van de voetballertjes hebben wel een longinfectie, maar geen van hen heeft koorts. Vier jongens konden hun familie a zien. Ze zullen alle acht wel nog enkele weken in het ziekenhuis moeten blijven. "Ze worden nog steeds medisch onderzocht, vooral infecties kijken ze goed na omdat er in de grot dieren zitten die infecties kunnen doorgeven”, aldus nog Herteleer.

Elon Musk

Deze ochtend vroeg bracht ook de Amerikaanse ondernemer Elon Musk een bezoek aan de grot in Thailand, zo tweette hij. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX ontwikkelde een speciale miniduikboot om bij de redding te helpen, die nu "klaar is voor als hij nodig is". "Ik laat hem hier achter voor het geval hij nuttig kan zijn in de toekomst", luidt het. Het is echter niet duidelijk of het tuig zal worden gebruikt.