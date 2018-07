"Duiker sterft bij zoekactie naar lichaam Sluszny"

In Frankrijk is een duiker omgekomen bij de zoekactie naar de Belgische avonturier Marc Sluszny. Dat meldt Laurent Boekie, een persoonlijke vriend van Sluszny en zelf ook duiker, aan VTM NIEUWS. "De 'hell cave' heeft opnieuw toegeslagen, ze zouden hem beter met beton dichtgooien", reageert hij vanuit Perpignan.

Het parket van Perpignan had eerder gemeld dat er geen zoekactie zou komen naar het lichaam van Sluszny, omdat dat te gevaarlijk zou zijn. Het Franse gerecht gaf uiteindelijk toch toestemming om vanaf vandaag opnieuw te zoeken naar het lichaam. In totaal namen er zestien mensen deel aan die zoektocht. Maar al snel na de start van de zoekactie liep het verkeerd af.

"Het is heel heftig. Ik ben er kapot van. The hell cave has struck again, ze moeten de grot met beton dichtgooien", vertelt Laurent Boekie, een Belgische duiker en vriend van Marc Sluszny die meezoekt naar het lichaam, aan VTM NIEUWS. "Marc had dit uiteraard niet gewild. Iedereen is erg verslagen en aan het huilen."

Zuurstof tekort

De duiker overleed mogelijk aan hypoxie, waardoor het weefsel in het lichaam een tekort aan zuurstof kreeg. Gisterenavond gingen er nog reddingswerkers ter plaatse om de situatie in te schatten. Er werden vier dagen uitgetrokken voor de zoekactie. Na de dood van de duiker wordt de nieuwe zoekactie nu gestaakt.

De 56-jarige Sluszny raakte op 28 juni vermist tijdens een duikpartij in de grot in Salses-le-Château, nabij Perpignan. De avonturier was met een collega op 125 meter diepte aan het duiken, toen het touw dat hen verbond, brak. De andere duiker raakte nog boven en sloeg alarm, maar Sluszny werd niet meer gevonden.

