"Duiken, verdoven of afwachten", zegt Belgische duiker in Thailand

Ben Reymenants, een Belgische duiker, hielp mee aan de Thaise reddingsactie waarbij gisteren twaalf jonge voetbalspelers en hun trainer na negen dagen gevonden werden in een grottencomplex. "Ze zaten nog vierhonderd meter verder dan gedacht, maar we hebben ze levend en mentaal vrij stabiel teruggevonden", vertelde hij exclusief aan VTM NIEUWS. Er bestaat geen ideale optie om "de kids" uit de grot te halen. "Als ze geen maanden wachten tot het water zakt, moeten ze leren duiken of verdoofd worden en dan dreigt de kans op verdrinking", klinkt het.

Twaalf jonge voetballers en hun coach werden gisteren na negen dagen in een ondergelopen grot in Thailand, levend teruggevonden. De jongens, tussen elf en zestien, en hun trainer besloten op 23 juni naar de grot te gaan na een voetbaltraining. Thailand zit middenin het regenseizoen en door de moessonregens is de grot overstroomd.

Samenwerking met Brits team

Verschillende duikers zochten negen dagen lang met man en macht naar de jongeren. Een Brits team wisselde daarvoor af met een team onder leiding van de Belg Ben Reymenants. Hij heeft een duikcentrum in Phuket in Thailand en is gespecialiseerd in grondduiken en grondexpedities.

"Levend en mentaal vrij stabiel"

"We hadden een beurtrol om vaste touwen te leggen over een afstand van 2,5 kilometer in de grot", vertelt Ben Reymenants. "Gisteren slaagden we erin om voorbij een T-splitsing te raken, waar we dachten dat de kids zaten. De Britten gingen nog vierhonderd meter verder en hebben de kids gelukkig gevonden", zegt hij. "Allemaal levend en mentaal nog vrij stabiel."

Enorm moeilijke omstandigheden

"In het begin was er heel veel stroming en was het zicht heel slecht, we maakten dan ook weinig vordering en alles leek vrij uitzichtloos", vertelt Reymenants. "Toen het ophield met regenen, werd het werken gemakkelijker. In de grotten moesten we eerst anderhalve kilometer afwisselend duiken en klimmen, daarna begon het eigenlijke duiken."

Tijdens die reddingsactie sleurden de duikers over een afstand van 2,5 kilometer een rugzak van twintig kilogram mee. Daarin zat onder meer een klimtouw dat stuk voor stuk vastgemaakt werd in de grot.

"Het netwerk van gangen is erg nauw, op sommige plaatsen is de diameter zelfs minder dan één meter. Het gaat dan ook om grotten waarin normaal niet gedoken wordt", zegt Reymenants. "Er wordt enkel in de gangen gegaan wanneer het droog weer is."

Verschillende opties ter bevrijding

Een eerste mogelijkheid om de jongeren te bevrijden bestaat erin hen te leren duiken, legt Reymenants uit. "Maar dat wordt geen makkelijke opgaven. Professionele duikers doen er zo'n vier uren over van aan de ingang van de grot tot bij de kinderen, het is een lange zwemtocht. De kinderen moeten dan één voor één naar buiten worden begeleid, wat hen veel langer dan vier uren zal kosten", klinkt het.

Een andere optie is dat de voetballers een gelaatsmasker krijgen en half verdoofd worden, om vervolgens uit de grot te worden getrokken. "Het gevaar bestaat dan natuurlijk dat ze panikeren of verdrinken", zegt Reymenants. Ook dat is dus geen ideale optie.

De laatste optie is wachten tot het water in de grot weer zakt. "Maar dat scenario duurt drie tot vier maanden", aldus Reymenants. En ook de grot leegpompen, heeft door het regenseizoen niet veel zin.

Overleven op water van de muren

Er is tot op vandaag nog niet beslist welke optie de meest waarschijnlijke is. Twee Thaise duikers-dokters hebben zich wel al opgeofferd om voorlopig bij de voetballertjes te wachten tot het water weer zakt. Ze hebben voedsel en medicatie bij zich. De jongeren hadden tien dagen enkel water van de muren gedronken en hadden geen vast voedsel gegeten.

Ben Reymenants is deze ochtend teruggevlogen naar Phuket en rust nu uit na een lange periode waarin hij dag en nacht gedoken heeft. Hij blijft wel stand-by om eventueel later nog te helpen.

