Duikbootmoord: uitvinder officieel beschuldigd

De Deense uitvinder Peter Madsen wordt officieel beschuldigd voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall, aan boord van zijn zelfgebouwde duiboot.

De 30-jarige Zweedse journaliste Kim Wall werd op donderdag 10 augustus voor het laatst gezien in de haven van Kopenhagen, toen ze er samen met uitvinder Peter Madsen inscheepte op de UC3 Nautilus om er een reportage over de man te maken. Toen die 18 meter lange duikboot zonk, kon Madsen veilig aan land komen.

In zijn eerste verklaring beweerde Madsen dat hij ook de journaliste veilig aan land had afgezet op een eiland in het havengebied van de Deense hoofdstad, maar enkele dagen later werd de romp van de journaliste teruggevonden in een baai nabij diezelfde haven.

Op 7 oktober vonden duikers haar hoofd terug in een plastic zak, samen met onderdelen van haar benen, enkele kleren en een mes. In de zak zat ook veel metaal, wellicht om het te doen zinken. Aan de hand van de tanden werd vastgesteld dat het wel degelijk om Wall ging.