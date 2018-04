Duikbootmoord: Oorzaak blijft dubieus

Een gerenommeerde experte van de Deense marine vindt de verklaringen van uitvinder en ingenieur Peter Madsen over het dodelijk ongeval in zijn duikboot erg ongeloofwaardig.

In de 'Nautilus' zijn geen sporen van kooldioxide of koolmonoxide aangetroffen, zei duikbootdeskundige Ditte Dyreborg voor de rechtbank in Kopenhagen. "Ik geloof niet dat Kim Wall in de duikboot ingesloten is geraakt en door uitlaatgassen werd vergiftigd", zei ze volgens het persagentschap Ritzau.

Seksueel motief

Madsen beweert dat de 30-jarige journaliste Kim Wall aan boord van zijn duikboot is gestikt, omdat de kleppen niet open waren. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem er daarentegen van de jonge vrouw te hebben gefolterd en te hebben vermoord. Ze gaan uit van een seksueel motief.

Geen gevonden sporen

"Indien er een vergiftiging door koolmonoxide of CO2 zou gebeurd zijn of de compressor was vastgelopen, hadden we daar meetbare sporen van moeten terugvinden", zei de experte, een kapitein-luitenant die in eigen land bekend is geworden door een geslachtverandering tot vrouw aan het eind van een briljante carrière bij de Deense marine.

Doodsoorzaak onbekend

Ervaringen met militaire duikboten tonen bovendien aan dat uitlaatgassen geen levensgevaarlijk risico inhouden. Forensische artsen zijn er tot dusver niet in geslaagd een sluitende doodsoorzaak te bepalen, omdat Madsen het lijk in stukken had gezaagd en ook het hoofd van de romp had gescheiden.

Het moordproces voor de rechtbank van Kopenhagen zal nog tot 25 april duren.

