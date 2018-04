Duikboot met 1 ton cocaïne ontdekt in Guatemala

De Guatemalaanse autoriteiten hebben een onderzeeër onderschept in de Grote Oceaan met een ton cocaïne ter waarde van 13,5 miljoen dollar of ruim 11,1 miljoen euro aan boord, tweet het openbaar ministerie. Drie Colombianen die aan boord waren werden gearresteerd.

De vracht bestond naar verluidt uit 967 pakjes van een kilo cocaïne. De Guatemalaanse president Jimmy Morales maakte bij zijn aantreden in januari 2016 van het opsporen van illegale drugs een prioriteit. Vorig jaar werd er een recordhoeveelheid van 13.659 kilo cocaïne in beslag genomen, in 2016 was dat nog 12.818 kilo.