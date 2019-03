"Duidelijke gelijkenissen" bij crashes van Boeing 737 MAX

De data van de zwarte dozen uit de crash van een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines en van Lion Air vertonen "duidelijke gelijkenissen". Dit heeft de Ethiopische minister van Verkeer Dagmawit Moges zondag op een persconferentie gezegd.

"Tijdens het onderzoek van de parameters van de Flight Data Recorder (FDR), zijn er duidelijke gelijkenissen genoteerd tussen vlucht 302 van Ethiopian Airlines en vlucht 610 van Lion Air", zei de bewindsvrouw. Een voorlopig onderzoeksrapport zal binnen de dertig dagen in de openbaarheid komen. Bij de crash van een Boeing 737 MAX nabij Addis Abeba kwamen zondag 157 mensen om, bij het neerstorten van een zelfde toestel in oktober in Indonesië 189 mensen.

Het Franse Bureau voor Onderzoek en Analyse (BEA) heeft gezegd dat het extraheren van de data uit beide vluchtrecorders, de FDR en de CVV, van de Boeing van Ethiopian Airlines met "succes" is afgerond. De data zijn ter beschikking gesteld van de Ethiopische overheid. Addis Abeba heeft zelf niet de middelen om zo een onderzoek te voeren en heeft de zwarte dozen donderdag naar het BEA in Frankrijk gestuurd. Inmiddels blijft de Boeing 737 MAX in zeer veel landen, waaronder ook de VS, aan de grond.