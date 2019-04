Druk bijgewoonde uitvaart van journaliste McKee in Noord-Ierland

Vooraanstaande politici uit Groot-Brittannië en Noord-Ierland hebben woensdag de uitvaart van journaliste Lyra McKee in Belfast bijgewoond. De 29-jarige vrouw werd vorige week donderdag bij gewelddadigheden in de stad Londonderry doodgeschoten.

De Britse premier Theresa May, de Ierse regeringsleider Leo Varadkar en de Ierse president Michael D. Higgins waren op de plechtigheid in St.Anne's Cathedral in Belfast aanwezig. Ook Labourleider Jeremy Corbyn en de leiders van de twee grote partijen in Noord-Ierland, de protestantse DUP en het katholieke Sinn Fein, bewezen McKee de laatste eer.

Voor de kerk hadden zich honderden mensen verzameld. Ze klapten in de handen toen de kist de kerk werd binnengedragen.

McKee stond tijdens de rellen van vorige donderdag in een groep mensen bij politievoertuigen, toen ze door een kogel in het hoofd getroffen werd. De katholiek-nationalistische groep New IRA erkende verantwoordelijk te zijn, maar zei dat het om een "tragische" vergissing ging.

De speurders kwalificeerden de feiten als moord. Dinsdag werd een 57-jarige vrouw opgepakt.

Bekijk ook: