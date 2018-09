Droogte doet traditionele stammen uitsterven

In Bolivia dreigen traditionele stammen uit te sterven als gevolg van de klimaatverandering. Door de grote droogte kwam het grootste meer van Bolivia, het Poopomeer, helemaal droog te liggen. Plaatselijke stammen en volkeren kunnen zichzelf daardoor niet meer onderhouden en trekken weg.

In 2010 woonden nog zo'n honderd tot tweehonderd stamleden in vier gemeenschappen rond het meer. Vandaag, acht jaar later, schieten daar nog slechts enkele tientallen mensen van over. Het meer staat al voor het derde jaar op rij droog, als gevolg van verdamping. Daardoor kan de bevolking niet meer overleven van de planten en dieren die in het water leefden.

De actieve, mannelijke bevolking trekt dan ook weg van het Poopomeer, om elders een job te zoeken. Vaak blijven enkel vrouwen, kinderen en oudere mensen nog over in de traditionele stammen, maar ook voor hen is het einde nabij als ze zichzelf niet meer kunnen onderhouden. Volgens specialisten zal het ecosysteem rond het meer, zelfs als het water terugkeert, niet herstellen.