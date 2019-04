Het iconische monument Notre-Dame in Parijs viel maandag ten prooi aan een vuurzee. Het dak raakte zwaar beschadigd en de torenspits stortte in. Dronebeeld uit 2018 toont de kerk in haar oorspronkelijke staat, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant.

Gisteren beloofde president Macron om de Notre-Dame binnen de vijf jaar te restaureren.