Het zuiden van Californië is getroffen door twee aardbevingen. De tweede beving, in de buurt van de stad Ridgecrest, had een kracht van 7,1 op de schaal van richter. Dezelfde regio werd donderdag nog getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,4: die beving wordt nu de ‘voorschok’ genoemd. Die aardbevingen hebben verschillende aardscheuren gezorgd.