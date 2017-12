"Driejarige veroorzaakte brand in Bronx"

De brand in de New Yorkse wijk Bronx die aan twaalf mensen het leven kostte, is wellicht ontstaan door een driejarig kind dat met de kachel speelde. Dat zegt een woordvoerder van Bill de Blasio, de burgemeester van New York, op Twitter.

Mayor: cause of fire appears to be a small child playing with a stove in a first-floor apartment. https://t.co/ettcMkS2wu — Eric Phillips (@EricFPhillips) 29 december 2017

Dodelijkste brand

De slachtoffers vielen verspreid over het gebouw, minstens vier onder hen waren kinderen. “Deze ramp is de dodelijkste brand die onze stad te verwerken kreeg in de laatste 25 jaar”, zei burgemeester De Blasio aan CNN.

Bij de brand werden ook zeven burgers en zeven brandweerlui gewond. Vier burgers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.