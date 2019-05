Drieëntwintig doden bij aanval op twee dorpen in Nigeria

In Nigeria zijn dinsdagochtend 23 mensen om het leven gekomen toen tientallen gewapende mannen een aanval uitvoerden op twee dorpen in het noorden van het land. De slachtoffers waren aan het eten voor ze aan de dagelijkse vasten van de ramadan begonnen, aldus lokale bronnen.

"De aanvallers hebben de dorpsbewoners achtervolgd tot op de velden en hen doodgeschoten toen ze wegvluchtten", aldus een lokale leider. Volgens de inwoners van de dorpen Tunga en Kabaje, in de staat Zamfara, werden de aanvallen uitgevoerd als vergelding voor gevechten met de burgerwacht, waarbij de zoon en de echtgenote van een bekende bendeleider uit de regio werden gedood.

Deze maand kwamen door gelijkaardige aanvallen in de staten Katsina, Zamfara en Kaduna, ten noorden van de hoofdstad Abuja, al tientallen mensen om het leven. Criminele bendes voeren regelmatig aanvallen uit op dorpen en stelen vee, branden huizen plat, plunderen de voedselvoorraden en ontvoeren mensen om losgeld te kunnen eisen.

De landelijke gemeenschappen hebben milities opgericht om zichzelf te beschermen, aangezien er te weinig politie en militairen aanwezig zijn in de afgelegen gebieden. De milities worden echter zelf beschuldigd van buitengerechtelijke executies van vermoedelijke criminelen, wat het geweld dan weer doet oplaaien.

De veiligheidssituatie in het land is er erg op achteruitgegaan in het land sinds president en voormalig generaal Muhammadu Buhari in 2015 aan de macht kwam. Woensdag legt hij de eed af voor zijn tweede ambtstermijn. Zijn belangrijkste prioriteit wordt dan ook het herstellen van de orde in het noordoosten van Nigeria, waar Boko Haram regelmatig aanvallen uitvoert, en in het centrum waar conflicten plaatsvinden tussen verschillende gemeenschappen.