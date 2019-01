Drie skiërs omgekomen door lawines

Drie Duitse skiërs zijn in het Oostenrijkse Lech door een lawine om het leven gekomen. Er is nog een vierde skiër vermist, aldus de autoriteiten zondag.

De vier bevriende skiërs waren zaterdag naar verluidt op een afgesloten skiroute onderweg. ‘s Avonds werden ze als vermist opgegeven. Volgens de politie vonden de redders de lijken van de drie mannen van 32, 36 en 57 uit Oberschwaben kort voor middernacht. De nog vermiste persoon is 28 jaar oud en eveneens uit Zuid-Duitsland afkomstig.

Toen de vrouw van een van de skiërs hen als vermist opgaf, slaagden helpers er snel in de groep te lokaliseren via hun gsm. Een reddingsploeg vertrok onmiddellijk naar boven. Drie skiërs werden volgens de politie rond 23 uur gevonden. Ze hadden verwondingen en verstikkingsverschijnselen. De wintersporters hadden alle nooduitrusting bij zich. Ondanks geactiveerde airbags raakten ze toch bedolven.

De zoektocht naar de vermiste moest wegens te groot lawinegevaar afgebroken worden. Of ze zondag opnieuw aan de slag kunnen, beslist een lawinecommissie in de voormiddag, aldus een politiewoordvoerder.

Zaterdag was in Lech boven de 2.000 meter alarmniveau 3 van kracht. Omdat het opnieuw gesneeuwd heeft zal niet enkel in de regio Arlberg het gevaar op lawines toenemen. Op grote hoogte wordt tegen dinsdag rond een meter en meer verse sneeuw verwacht.