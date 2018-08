Drie doden bij schietpartij in Jacksonville

Bij de schietpartij op een videogametoernooi in Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, zijn drie doden gevallen, inclusief de dader. Dat heeft de sheriff van Jacksonville, Mike Williams, zondagavond gezegd. Daarnaast raakten minstens elf mensen gewond, van wie er negen schotwondes hebben.

De schietpartij gebeurde in de GLHF Game Bar in het winkelcentrum The Jacksonville Landing. Daar vond een officieel toernooi plaats van het American Football-game Madden NFL 19, dat door spelontwikkelaar Electronic Arts (EA) was georganiseerd. Het evenement werd live gestreamd op het internet.

Motief onduidelijk Volgens sheriff Williams is de vermoedelijke dader de 24-jarige David Katz uit Baltimore, in de staat Maryland, die voor het gamingtoernooi in Jacksonville was. Hij gebruike minstens één pistool en zou zichzelf van het leven hebben beroofd. Over zijn motief is nog geen duidelijkheid.

Op beelden van het tornooi die live online verschenen, zijn geweerschoten en gillende mensen te horen. Wij willen waarschuwen voor het schokkende fragment.

Als u zelf met vragen zit over zelfdoding, dan kunt u terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.