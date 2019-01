Drie doden bij schietpartij in bowlingzaal in de buurt van Los Angeles

Bij een schietpartij in de buurt van de Amerikaanse stad Los Angeles zijn “drie doden en vier gewonden” gevallen. Dat meldt de politie van het stadje Torrance. Volgens getuigen was er eerst sprake van een gevecht dat vervolgens uitmondde in een schietpartij.

Volgens verschillende bronnen zou de schutter nog altijd actief zijn. De feiten hebben zich afgespeeld in Gable House Bowl, een lokale bowlinghal in Torrance - op 32 km van Los Angeles.

De politie van Torrance zegt dat er nu drie doden en vier gewonden zijn gevallen. Over de omstandigheden van de schietpartij is er nog niets bekend, maar mogelijk gaat dus om een uit de hand gelopen caféruzie. Het is vooralsnog onduidelijk of de schutter al gevat is.