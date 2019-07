Drie Belgische toeristen komen om bij zwaar ongeval in Zuid-Frankrijk

“Voor altijd in mijn hart. RIP, lievelingen, ik ga jullie enorm missen.” Met die woorden heeft de moeder van een jong koppel uit het Gentse op sociale media afscheid genomen van haar dochter Shelly de Cooman en schoonzoon Cedric De Coninck. Ze kwamen gisterenmiddag om het leven in het zuiden van Frankrijk, toen de wagen waarin ze zaten tegen een boom reed. Ook de bestuurder overleefde het niet. Twee andere inzittenden - allemaal leden van dezelfde familie - raakten gewond.

Het ongeval gebeurde op de departementale weg D7 tussen Roquecor en Motaigu-de-Quercy, in het zuidelijke departement Tarn-et-Garonne. De bestuurder verloor omstreeks 15 uur om een nog onbekende oorzaak de controle over zijn stuur en knalde tegen een boom. Alle inzittenden werden daarbij uit de witte wagen geslingerd, aldus de plaatselijke politie.

Gordel

Volgens de autoriteiten waren de inzittenden leden van dezelfde Belgische familie. Het gaat volgens de krant La Dépêche du Midi om toeristen die op vakantie waren in Roquecor.

Drie van hen waren al overleden toen de hulpdiensten ter plaatse aankwamen. Een vierde persoon bleek zwaargewond en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De passagier die vooraan zat, liep lichtere verwondingen op en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gevoerd.

De eerste vaststellingen toonden volgens de politie aan dat niemand zijn gordel aanhad. Hoewel de precieze omstandigheden van het ongeval nog niet duidelijk zijn, denkt de politie dat snelheid ook een rol gespeeld kan hebben in het controleverlies.

Volgens Franse media zijn de dodelijke slachtoffers de 61-jarige bestuurder van de wagen en een jong koppel van 21 en 26 dat op de achterbank zat. De zwaargewonde is een andere 26-jarige. De passagier die vooraan zat, was een 57-jarige vrouw. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken.

Eerbetoon

Intussen heeft de familie van de slachtoffers al een eerbetoon aan het overleden koppel gebracht op sociale media. Nadine Eeckhout postte dat haar dochter en schoonzoon voor altijd in haar hart zullen zitten. “RIP, lievelingen, ik ga jullie enorm missen. Samen één grote ster. Hou van jullie”, schreef de vrouw, die te aangedaan was door de vreselijke feiten om nog verder te reageren.