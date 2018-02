Dow Jones beleeft schommelende start

De beurs van New York opende vandaag opnieuw in het rood, maar vertoonde daarna toch enkele winsten. Daarna gingen de cijfers opnieuw in het rood.

Het was gisteren even schrikken op de Amerikaanse beurs. De cijfers van de Dow Jones schoten pijlsnel in het rood en eindigden uiteindelijk met een verlies van 1.600 punten in slechts één dag tijd. Dat is een ongeziene daling van maar liefst 4,6 procent. Daardoor tuimelden ook de Aziatische beurzen vanmorgen naar beneden, en ook de Europese beurzen en de Bel20 kleurden rood.

Vanmiddag om 15.30 uur, bij de opening van de Dow Jones, stonden de zenuwen dan ook strak gespannen. De beurs opende met een nieuw verlies van twee procent. Kort nadien stonden al groene cijfers op de tabellen, al duurde die opleving niet lang. Momenteel duiken de cijfers alweer in het rood.