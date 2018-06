Do's-and-don'ts in Rusland tijdens WK

Wie voor het WK Voetbal de komende weken naar Rusland trekt, weet best waar hij aan begint. De Russische autoriteiten hanteren namelijk strenge regels. De do’s-and-don’ts voor jou op een rijtje.

Fan-ID

Naast een internationaal paspoort (dat nog minstens zes maanden geldig is, en nog twee blanco pagina’s heeft) heb je voor het WK ook een Fan-ID nodig. Je kan het van thuis uit per post laten opsturen of kan het in een Fan ID-center in Rusland zelf afhalen. Het nummer op dit ID geldt als visum én heb je nodig om de stadions binnen te raken. Zelf uitgeprinte versies worden aanvaard aan de grenzen, maar je kan er de stadia niet mee binnen!

Wie geen ticket voor het WK heeft, heeft een apart visum nodig. Dat moet je, net als je Fan ID en paspoort tijdens je hele verblijf in Rusland bijhebben. Er worden regelmatig identiteitscontroles uitgevoerd.

Alcohol en drugs

Drinken in het openbaar, op straat, is in Rusland absoluut verboden en ook in de stadia is alcohol not done. Daarnaast geldt voor het gebruik van verdovende middelen of geweld een nultolerantie. Er staan in Rusland strenge celstraffen op deze misdrijven.

In de stadia zijn ook vuurwerk, voetzoekers en gastrompetten verboden. Vermijd ook samenscholingen of manifestaties.

Homoseksualiteit

Voor wie met een partner van hetzelfde geslacht naar Rusland trekt, is het opletten geblazen. Het openbaar uiten van affectie of het propageren van homoseksualiteit kan voor grote problemen zorgen.

Foto’s en gsm’s

Het gebruik van dataverkeer is in Rusland niet altijd veilig. Daarom is het beter dat je tijdens je verblijf geen nieuwe apps of updates op je gsm installeert. Beperk ook het gebruik van Wifi, 4G en Bluetooth tot het noodzakelijke.

Oekraïne

Vermijd in Rusland gesprekken met een politieke inslag, zeker als ze over de situatie in Oekraïne gaan.

Fan van België

Het is tijdens het WK als supporter wel toegestaan om je vrij te bewegen en onze nationale kleuren te dragen. Ook vlaggen en spandoeken (van maximum 1,5 bij 2 meter) mogen mee het stadion in.

Problemen?

Als je tijdens je verblijf toch in de problemen zou raken, kan je bij de Belgische politie terecht. Er is een Belgisch team aanwezig vanaf twee speeldagen voor elke wedstrijd. Je herkent de politiemannen aan hun blauw hesje met vermelding ‘police’, de Belgische driekleur en de Europese vlag.